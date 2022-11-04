Xiaomi'den Türkiye'deki bir modele MIUI 13 güncellemesi!

MIUI 13 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 10S için kullanıma sunan şirket şimdi de cihazın selefi 9S için aynı kararı aldı.

Akıllı telefon şirketleri mayısta tanıtılan Android 13 konusunda son aşamaya geçti. Hatta Samsung gibi firmalar yeni sürümü temel alan arayüzlerini dağıtmaya başladı ve bu noktada Xiaomi de benzer bir yol izliyor. Tabii bunun yanında eski sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Son olarak Xiaomi, ülkemizde de satışı bulunan bir model için MIUI 13 yayınlama kararı aldı.

Türkiye'deki Redmi Note 9S modelleri için MIUI 13 müjdesi

Xiaomi, Global ve EEA ROM'a sahip Redmi Note 9S modelleri için daha önce MIUI 13 güncellemesini yayınladı. Ancak bugüne dek Türkiye ve Rusya için herhangi bir gelişme yaşanmadı. Son gelen bilgilere göre akıllı telefon, V13.0.1.0.SJWTRXM ve V13.0.1.0.SJWRUXM model numaralarıyla kasım ayı içinde sürümü alacak.

MIUI 13 ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise yakın zamanda genel kullanıma açılacak.

MIUI 13.5 alamayacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı!

Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30 S Ultra

Redmi-Note 10 Pro 5G

Xiaomi CVI

Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S

Xiaomi-Mi 11 i / mi 11 Lite / mi 11 Lite 5G

Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro

Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro

Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition

Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro

POCO F2 Pro

POCO F3 / F3 GT

POCO X3 Pro/X3 GT

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 10 Lite / mi 10 Lite Zoom / mi 10i / mi 10T Lite

Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G

Redmi 10/10 Prime

Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)

Redmi-Note 10T

Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)

POCO M4 Pro 5G

POCO X2

Redmi K30 Ultra

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition

Xiaomi mi 9 / mi 9 SE / mi 9 Lite / mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9T / mi 9T Pro

Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro

Xiaomi mi Note 10 / mi Note Pro / mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi-Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max

Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC

Redmi 9/9 Activ / 9 Prime

Redmi-10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi-10X 5G/10X Pro

Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO X3 / X3 NFC

POCO M3 /M3 Pro

POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded

POCO C3

POCO C31

Xiaomi MIX FOLD