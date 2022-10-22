Xiaomi'den Türkiye'deki bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Xiaomi Türkiye'deki Redmi 10 modelleri için MIUI 13 güncellemesi yayınladı. İşte en yeni sürümle ilgili ayrıntılar!

Google, Android 13'ü geçtiğimiz aylarda tanıttı. Kullanıcı güvenliği odaklı özelliklerle karşımıza çıkan yeni sürüm artık ayak seslerini hissettiriyor. Bununla beraber akıllı telefon üreticileri yeni sürümü temel alan arayüzlerini tanıtmaya başladı. Xiaomi de çok yakında MIUI 14'ü kullanıcıların beğenisine sunacak. Ancak Çinli şirket tüm bunlara rağmen MIUI 13 gibi sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak Türkiye'deki Redmi 10 için MIUI 13 güncellemesi yayınlandı.

Türkiye'deki Redmi 10 modelleri MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi bir süre önce bu yılın mayıs ayında vitrine çıkan Redmi 10 için MIUI 13 güncellemesini toplam beş farklı bölgede yayınladı. Şirket kısa bir süre önce konuyla ilgili kritik bir karar verdi ve Türkiye'deki Redmi 10 modelleri için sürümü kullanıma sundu.

Redmi 10 için MIUI 13, V13.0.2.0.SKUTRXM yapı numarasına sahip ve 2,7 GB boyutunda. Aynı zamanda Ekim 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için geldiğini ve burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise kısa süre sonra genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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