Xiaomi'den Türkiye'de de satılan bir modele MIUI 13!
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Xiaomi, POCO M3 modeli için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi yayınladı. İşte güncellemeyle ilgili ayrıntılar!
Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, yeni sürümün dağıtımına devam ederken, eski sürümlerin dağıtımını da ihmal etmiyor. Son olarak şirket bir model için daha MIUI 13 güncellemesi yayınlama kararı aldı. İşte ayrıntılar!
POCO M3 MIUI 13 güncellemesi alıyor!
Henüz tüm bölgelerden MIUI 13 güncellemesi almayan POCO M3 için kritik karar verildi. Türkiye'de bu bölgelerden birisi. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Zira akıllı telefon, V13.0.1.0.SJFTRXM yapı numarasıyla bu ayın ortalarında güncellemeyi almaya başlayacak.
POCO M3 için MIUI 13 güncellemesi 3 GB boyutunda. Öte yandan sistem kararlılığını artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Son olarak ilk etapta mi Pilot'lar için geleceğini ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.
Xiaomi 13 Ultra'nın uydu teknolojisine sahip olacağı ortaya çıktı!
Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:
Redmi K40 Gaming Edition
Redmi K30 S Ultra
Redmi-Note 10 Pro 5G
Xiaomi CVI
Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S
Xiaomi-Mi 11 i / mi 11 Lite / mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro
Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro
Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition
Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro
POCO F2 Pro
POCO F3 / F3 GT
POCO X3 Pro/X3 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 10 Lite / mi 10 Lite Zoom / mi 10i / mi 10T Lite
Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G
Redmi 10/10 Prime
Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)
Redmi-Note 10T
Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)
POCO M4 Pro 5G
POCO X2
Redmi K30 Ultra
Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition
Xiaomi mi 9 / mi 9 SE / mi 9 Lite / mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9T / mi 9T Pro
Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro
Xiaomi mi Note 10 / mi Note Pro / mi Note 10 Lite
Redmi Note 8 2021
Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi-Note 9T 5G
Redmi Note 9S
Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max
Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC
Redmi 9/9 Activ / 9 Prime
Redmi-10X 4G
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi-10X 5G/10X Pro
Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCO X3 / X3 NFC
POCO M3 /M3 Pro
POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded
POCO C3
POCO C31
Xiaomi MIX FOLD
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