Xiaomi'den kötü haber: 7 modelin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?

Google'ın geçtiğimiz yıl Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için mesai harcarken, diğer taraftan eski cihazların yazılım desteği sonlanmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İşte an itibariyle yazılım desteği sonlanan modeller!

Xiaomi EOS listesi! 7 Xiaomi modelinin güncelleme desteği bitti

Akıllı telefon pazarı sürekli bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.

Xiaomi, güncelleme konusunda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor. Bu noktada Redmi Note 8 (ID), Note 8 (IN), Note 8 (CN), Note 8 (GLOBAL), Note 8T, K30 5G Speed ve 8A Dual modelleri için yolun sonu geldi.

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Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi A3 (Android One)

Mi Note 10

Mi CC 9 Pro

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 (ID)

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8T

Redmi K30

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.