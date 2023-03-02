Xiaomi'den kötü haber: 7 modelin güncelleme desteği bitti!
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Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?
Google'ın geçtiğimiz yıl Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için mesai harcarken, diğer taraftan eski cihazların yazılım desteği sonlanmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. İşte an itibariyle yazılım desteği sonlanan modeller!
Xiaomi EOS listesi! 7 Xiaomi modelinin güncelleme desteği bitti
Akıllı telefon pazarı sürekli bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.
Xiaomi, güncelleme konusunda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor. Bu noktada Redmi Note 8 (ID), Note 8 (IN), Note 8 (CN), Note 8 (GLOBAL), Note 8T, K30 5G Speed ve 8A Dual modelleri için yolun sonu geldi.
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Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Mi 8
Mi 9
Mi CC 9e
Mi A3 (Android One)
Mi Note 10
Mi CC 9 Pro
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 (ID)
Redmi Note 8 (IN)
Redmi Note 8 (CN)
Redmi Note 8 (GLOBAL)
Redmi Note 8T
Redmi K30
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 8A Dual
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed
POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.