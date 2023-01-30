Xiaomi'den iki POCO modeline MIUI 14 müjdesi!

Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında POCO F4 ve X3 Pro modelleri için kullanıma sunacak. İşte ayrıntılar!

Geçtiğimiz ay düzenlenen Xiaomi etkinliğinde duyurulan MIUI 14, Android 13'ü temel alıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Etkinliğin ardından dağıtımı başlayan ve halihazırda şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanan sürüm önümüzdeki günlerde iki POCO modeline daha geliyor!

POCO F4 ve X3 Pro MIUI 14 güncellemesi alıyor

Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında POCO F4 ve X3 Pro modelleri için kullanıma sunacak. Yeni sürüm, V14.0.1.0.TLMMIXM, V14.0.2.0.TLMEUXM, V14.0.0.3.TJUEUXM, V14.0.0.2.TJUINXM ve V14.0.0.1.TJUIDXM yapı numaralarıyla geliyor ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu ay ya da önümüzdeki aydan itibaren ilgili telefonlara ulaşması bekleniyor. Öte yandan ilk olarak mi Pilot'lar için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi 11T için MIUI 14 güncellemesi yayında!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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