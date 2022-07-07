Xiaomi'den iki modele daha Android 12 müjdesi!

Güncelleme konusunda en aktif üreticilerden birisi de Xiaomi. Google'ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında Android 13'ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Son olarak Redmi Note 11 Pro 4G ve 5G, Android 12 güncellemesi alıyor.

Redmi Note 11 Pro 4G/5G için Android 12 güncellemesi

Redmi Note 11 Pro 4G ve 5G, bu yılın başında tanıtıldı. Akıllı telefonlar kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 ile çıkarken, beklenmedik bir şekilde Android 12 ile gelmediler. Kısa bir süre önce konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi, iki model için de çok yakında Android 12 güncellemesi yayınlayacak.

Güncelleme; sırasıyla V13.0.11.0.RGDMIXM ve V13.0.14.0.RKCMIXM yapı numaralarıyla geliyor. Şu an için test aşamasında olan sürümün dağıtımına ise ağustos ayı içerisinde başlanacak. Aynı zamanda ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacak.

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Redmi Note 11 Pro 5G teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 çekirdekli, Adreno 619 grafik birimi

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 2400×1080 piksel çözünürlük, 395 PPI, 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10, 360 Hz dokunmatik algılama, %85,64 ekran gövde oranı

RAM ve ROM: 6GB / 64 GB, 6 GB/ 128GB, 8 GB/ 128 GB – UFS 2.2 depolama ve LPDDR4X RAM – 1 TB'a kadar microSD desteği

Bağlantı: 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

Arka kamera: 108 Megapiksel f/1.89 geniş kamera + 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera + 2 Megapiksel f/2.4 telefoto makro kamera

Ön kamera: 16 Megapiksel f/2.4

Batarya: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+

Ağırlık: 202 gram

Renk: Beyaz, gri ve mavi

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13

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