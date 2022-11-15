Xiaomi'den bütçe dostu modele MIUI 13 sürprizi!
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Xiaomi'nin 2020'de piyasaya sürdüğü Redmi 9, MIUI 13 güncellemesi alacak. Peki sürüm neleri beraberinde getiriyor?
Android 13'ün kullanıma sunulduğu bu dönemde eski sürümlerin dağıtımı devam ediyor. Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden birisi konumundaki Xiaomi de günden güne yeni bir model için MIUI 13'ü yayınlıyor. Son olarak Türkiye'deki Redmi 9 modelleri çok yakında MIUI 13 güncellemesi alacak.
Türkiye'deki Redmi 9 modelleri için MIUI 13 müjdesi
Xiaomi'nin 2020'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi 9, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Şimdiye dek sınırlı sayıda bölgede MIUI 13 alan akıllı telefon, yakında diğer bölgelerde de mevcut sürümü deneyimlemeye başlayacak.
Çinli üretici çok yakında Hindistan, Türkiye, ve Rusya için MIUI 13 güncellemesini yayınlama kararı aldı. Bu bölgeler için güncelleme hazırlanıyor ve kısa süre içinde kullanıma sunulacak. İlk olarak mi Pilot'lar için yayınlanacak sürüm herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacak. Son olarak Redmi 9'un yapıyı Türkiye'de V13.0.0.4.SJCTRXM model numarasıyla alacağını belirtelim.
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Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:
Redmi K40 Gaming Edition
Redmi K30 S Ultra
Redmi-Note 10 Pro 5G
Xiaomi CVI
Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S
Xiaomi-Mi 11 i / mi 11 Lite / mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro
Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro
Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition
Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro
POCO F2 Pro
POCO F3 / F3 GT
POCO X3 Pro/X3 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 10 Lite / mi 10 Lite Zoom / mi 10i / mi 10T Lite
Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G
Redmi 10/10 Prime
Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)
Redmi-Note 10T
Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)
POCO M4 Pro 5G
POCO X2
Redmi K30 Ultra
Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition
Xiaomi mi 9 / mi 9 SE / mi 9 Lite / mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9T / mi 9T Pro
Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro
Xiaomi mi Note 10 / mi Note Pro / mi Note 10 Lite
Redmi Note 8 2021
Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi-Note 9T 5G
Redmi Note 9S
Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max
Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC
Redmi 9/9 Activ / 9 Prime
Redmi-10X 4G
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi-10X 5G/10X Pro
Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCO X3 / X3 NFC
POCO M3 /M3 Pro
POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded
POCO C3
POCO C31
Xiaomi MIX FOLD
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