Xiaomi'den bütçe dostu modele MIUI 13 sürprizi!
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Xiaomi'nin 2020'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 9, MIUI 13 aldı. Peki güncelleme neleri beraberinde getiriyor?
Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 13.5 için çalışmalara başladı. Diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan MIUI 13'ü uyumlu telefonların büyük bir bölümüne gönderdi. Güncellemeyi almayan sadece sayılı giriş ve orta segment model kaldı. Son olarak bütçe dostu bir telefon daha MIUI 13 aldı.
Redmi Note 9, MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi'nin 2020'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 9, MIUI 13 aldı. Global ROM'u çalıştıran modeller için kullanıma sunulan sürüm V13.0.1.0.SJOMIXM yapı numarasına sahip. 2,7 GB boyutundaki yapı sistem güvenliğini artıran Temmuz 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.
Redmi Note 9, ilk tanıtıldığında Android 10 tabanlı MIUI 11'i çalıştırıyordu. Zamanla iki Android ve üç MIUI güncellemesi alan akıllı telefon, yakında çıkış yapması beklenen Android 13 tabanlı MIUI 13.5 güncellemesi alıp almayacağı ise şimdilik belli değil.
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Xiaomi'nin geçtiğimiz ay duyurduğu globalde MIUI 13 alacak modeller ise şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
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