Xiaomi'den bütçe dostu modele MIUI 13 sürprizi!

Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 13.5 için çalışmalara başladı. Diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan MIUI 13'ü uyumlu telefonların büyük bir bölümüne gönderdi. Güncellemeyi almayan sadece sayılı giriş ve orta segment model kaldı. Son olarak bütçe dostu bir telefon daha MIUI 13 aldı.

Redmi Note 9, MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi'nin 2020'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 9, MIUI 13 aldı. Global ROM'u çalıştıran modeller için kullanıma sunulan sürüm V13.0.1.0.SJOMIXM yapı numarasına sahip. 2,7 GB boyutundaki yapı sistem güvenliğini artıran Temmuz 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Redmi Note 9, ilk tanıtıldığında Android 10 tabanlı MIUI 11'i çalıştırıyordu. Zamanla iki Android ve üç MIUI güncellemesi alan akıllı telefon, yakında çıkış yapması beklenen Android 13 tabanlı MIUI 13.5 güncellemesi alıp almayacağı ise şimdilik belli değil.

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Xiaomi'nin geçtiğimiz ay duyurduğu globalde MIUI 13 alacak modeller ise şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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