Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi!
Ülkemizde de satışı bulunan POCO X2 modeli çok yakında MIUI 13 güncellemesi alacak. Peki sürüm ne zaman yayınlanacak?
Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Android 13'ün kararlı sürümünün yaklaşması üzerine eski sürümlerin dağıtımına hız verdi. Bu bağlamda günden güne yeni bir model ilgili sürümleri alıyor. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan bir POCO modeli MIUI 13 güncellemesi alıyor.
POCO X2 MIUI 13 güncellemesi alıyor
POCO X2, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Akıllı telefon bugüne dek 1 Android ve 2 MIUI güncellemesi aldı. Görünüşe göre önümüzdeki günlerden itibaren Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü de almaya başlayacak.
POCO X2'nin güncellemeyi alacağı tarih ise henüz belli değil. Ancak raporlara göre sürüm en geç ağustos sonunda yayınlanacak. Aynı zamanda yapı numarası V13.0.3.0.SGHINXM olacak. Son olarak ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için geleceği ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.
Xiaomi MIX FOLD 2'nin çıkış tarihi belli oldu!
Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:
Redmi K40 Gaming Edition
Redmi K30 S Ultra
Redmi-Note 10 Pro 5G
Xiaomi CVI
Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S
Xiaomi-Mi 11 i / mi 11 Lite / mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro
Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro
Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition
Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro
POCO F2 Pro
POCO F3 / F3 GT
POCO X3 Pro/X3 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 10 Lite / mi 10 Lite Zoom / mi 10i / mi 10T Lite
Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G
Redmi 10/10 Prime
Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)
Redmi-Note 10T
Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)
POCO M4 Pro 5G
POCO X2
Redmi K30 Ultra
Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition
Xiaomi mi 9 / mi 9 SE / mi 9 Lite / mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9T / mi 9T Pro
Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro
Xiaomi mi Note 10 / mi Note Pro / mi Note 10 Lite
Redmi Note 8 2021
Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi-Note 9T 5G
Redmi Note 9S
Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max
Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC
Redmi 9/9 Activ / 9 Prime
Redmi-10X 4G
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi-10X 5G/10X Pro
Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCO X3 / X3 NFC
POCO M3 /M3 Pro
POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded
POCO C3
POCO C31
Xiaomi MIX FOLD