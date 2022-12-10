Xiaomi'den bir modele daha Android 13 müjdesi!

Mayıs ayında tanıtılan Android 13, an itibariyle kararlı sürümüyle karşımıza çıkmaya başladı. Samsung gibi firmalar halihazırda yeni güncellemenin dağıtımına son hız devam ederken, Çinli üretici Xiaomi de en son Android sürümünü cihazları için yayınlama konusunda son aşamaya geçti. Son olarak bir Xiaomi modelinin çok yakında Android 13 alacağı ifade edildi. Xiaomi 12 Lite, Android 13 güncellemesi alacak!

Xiaomi 12 Lite, Android 13 güncellemesi alacak

Xiaomi 12 serisi, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktığından henüz herhangi büyük bir Android güncellemesi almadı. Ancak bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira Çinli üretici, sürümü V13.2.1.0.TLIMIXM yapı numarasıyla en geç aralık ayının sonlarından itibaren almaya başlayacak. Ayrıca güncelleme MIUI 13.2 arayüzünü beraberinde getirecek.

Android 13 tabanlı MIUI 13.2 güncellemesinin ilk olarak mi Pilot'lar için yayınlanacağını ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim. Xiaomi 12 Lite modelinin ülkemizde satışı bulunuyor. Bu yüzden Çinli üreticinin önümüzdeki birkaç ay içinde ülkemizdeki 12 Lite modellerini güncellemeye başlaması bekleniyor.

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