Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!

Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri. Zira bir hayli geniş ürün yelpazesi nedeniyle günden güne yeni bir güncelleme haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak Android 13 kararlı sürümü yaklaştıkça bu noktada daha da bir hareketlenme söz konusu. Şirket, bir model için daha Android 12 yayınladı. İşte ayrıntılar!

Xiaomi MIX Fold, Android 12 güncellemesi aldı

Xiaomi'nin 2021'de kullanıcıların beğenisine sunduğu ilk katlanabilir telefonu MIX Fold, V13.1.1.0.SJTCNXM yapı numarasıyla Android 12 güncellemesi aldı. Bugüne dek Android 11 tabanlı MIUI 13 çalıştıran cihaz, son gelişmeyle birlikte halihazırda en güncel sürümü deneyimlemeye başladı.

Bunun dışında sürümün ilk etapta sadece Çin'de kullanıma sunulduğunu belirtelim. İlerleyen dönemlerde diğer bölgelere de gelmesi bekleniyor. Sistem güvenliğini artırmaya odaklı Ağustos 2022 güvenlik ekini de beraberinde getirdiğini belirtelim.

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu MIUI 13.1 güncellemesi alacak modeller ise şöyle;

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30 Ultra

Xiaomi 10 Ultra

Redmi K30S Ultra / mi 10T

Redmi 9T

Mi 10T Lite / mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G

Mi 11

Redmi K40 / POCO F3 / mi 11X

Redmi K40 Pro / mi 11X Pro / mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi 11 Ultra

MIX 4

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 12X

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Xiaomi 12 (Android 13)

Xiaomi 12 Pro (Android 13)

Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)

Redmi K40S / POCO F4

Redmi K50

Redmi K50 Pro (Android 13)

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultra

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.