Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!
Teknoloji Haberleri
Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıtılan katlanabilir telefonu MIX Fold için Android 12 güncellemesi yayınladı. İşte ayrıntılar!
Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri. Zira bir hayli geniş ürün yelpazesi nedeniyle günden güne yeni bir güncelleme haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak Android 13 kararlı sürümü yaklaştıkça bu noktada daha da bir hareketlenme söz konusu. Şirket, bir model için daha Android 12 yayınladı. İşte ayrıntılar!
Xiaomi MIX Fold, Android 12 güncellemesi aldı
Xiaomi'nin 2021'de kullanıcıların beğenisine sunduğu ilk katlanabilir telefonu MIX Fold, V13.1.1.0.SJTCNXM yapı numarasıyla Android 12 güncellemesi aldı. Bugüne dek Android 11 tabanlı MIUI 13 çalıştıran cihaz, son gelişmeyle birlikte halihazırda en güncel sürümü deneyimlemeye başladı.
Bunun dışında sürümün ilk etapta sadece Çin'de kullanıma sunulduğunu belirtelim. İlerleyen dönemlerde diğer bölgelere de gelmesi bekleniyor. Sistem güvenliğini artırmaya odaklı Ağustos 2022 güvenlik ekini de beraberinde getirdiğini belirtelim.
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri
Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu MIUI 13.1 güncellemesi alacak modeller ise şöyle;
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨
Redmi 10X
Redmi 10X 5G
Redmi K30 Ultra
Xiaomi 10 Ultra
Redmi K30S Ultra / mi 10T
Redmi 9T
Mi 10T Lite / mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G
Mi 11
Redmi K40 / POCO F3 / mi 11X
Redmi K40 Pro / mi 11X Pro / mi 11i
Mi 11 Lite 5G
Mi 10S
Mi 11 Ultra
MIX 4
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi 12X
Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT
Xiaomi 12 (Android 13)
Xiaomi 12 Pro (Android 13)
Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)
Redmi K40S / POCO F4
Redmi K50
Redmi K50 Pro (Android 13)
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Ultra
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.