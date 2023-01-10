Xiaomi'den 11 modele MIUI 14 güncellemesi!

Geçtiğimiz ay düzenlenen Xiaomi etkinliğinde duyurulan MIUI 14, Android 13'ü temel alıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Etkinliğin hemen ardından dağıtımı başlayan ve halihazırda şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanan yeni sürüm son ortaya çıkan bilgilere göre 11 modele daha geldi. Peki bu modeller hangileri?

Xiaomi, 11 model için MIUI 14 yayınladı

Bilindiği üzere Xiaomi 13 serisi kutudan Android 13 tabanlı MIU 14 ile çıktı. Bunun hemen ardından geçen aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi 12S serisi yeni arayüzü almaya başladı. Son olarak şirketin Çin'de 11 modele daha yeni sürümü göndermeye başladığı ortaya çıktı. Globaldeki kullanıcılar için ise çok yakında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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MIUI 14 nasıl yüklenir?

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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