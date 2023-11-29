Xiaomi Civi 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin amiral gemisi modellere uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürdüğü Civi serisi yakında Civi 4 ile genişleyecek. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylar paylaşıldı.

Xiaomi'nin amiral gemisi modellere uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürdüğü Civi serisi yakında Civi 4 ile genişleyecek. Geçtiğimiz eylül ayında IMEI veri tabanında ortaya çıkan cihazla ilgili yeni detaylar geldi. Peki Xiaomi Civi 4 neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Xiaomi Civi 4 kilit özellikleri ortaya çıktı

Sızıntılarıyla ön plana çıkan Anvin'in son raporuna göre yaklaşan Xiaomi Civi 4 modeli MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemciden güç alacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde MediaTek Dimensity 8200-Ultra kullanıldı. Bu da sızıntıının doğruluk payını artırıyor. Bunun dışında akıllı telefonun ön kameralarının selefine göre daha iyi bir deneyim sunacağının altı çiziliyor.

Modelin ana arka kamerası henüz ismi belli olmayan OmniVision sensöründen oluşacak. Cihazla ilgili belli olan teknik detaylar şimdilik bu kadar. Son olarak iddialara göre Mart 2024'te kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xiaomi'den uygun fiyatlı akıllı saat! Redmi Watch 4 özellikleri nasıl olacak?

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.55 inç 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256/512 GB ve 1 TB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony IMX800, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!