Xiaomi Civi 4 IMEI veri tabanında göründü

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin orta segmente hitap eden Civi serisi önemli satış rakamlarına imza attı. Şirket bu kapsamda mayıs ayında Civi 3 modelini piyasaya sürürken, gelen bilgilere göre serinin devam modeli Civi 4 üzerinde de çalışmalara başladı. Son olarak akıllı telefon IMEI veri tabanında göründü.

Xiaomi Civi 4 IMEI veri tabanında ortaya çıktı

Xiaomi Civi 4, 24031PN0DC model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmasa da model kodundaki "2403" ifadesi Mart 2024'te çıkış yapacağı iddialarını büyük ölçüde doğruluyor.

Xiaomi'nin Civi serisi tasarımıyla daha çok kadınlara hitap ediyor ve yeni modelle birlikte bu gelenek de devam edecek. Söylentilere göre Civi 4 modeline güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak.

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Ekran: 6.55 inç 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256/512 GB ve 1 TB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony IMX800, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

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