Xiaomi Civi 2'nin globale hangi isimle geleceği belli oldu!

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Civi 2 modelinin globale hangi isimle geleceği belli oldu. Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu nedenle ilk etapta Çin'de satışa çıkan bir ürün diğer pazarlara bambaşka bir isimle geliyor. Özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla orta segmente hitap eden Xiaomi Civi 2 de çok yakında yeni ismiyle globaldeki kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi Civi 2 diğer pazarlarda nasıl adlandırılacak?

Xiaomi'ye yakın kaynaklardan gelen raporlara göre Civi 2, Xiaomi 13 Lite ismiyle diğer pazarlara gelecek. Hatta akıllı telefonun dahili MIUI testlerinin başladığı da belirtiliyor. Bu noktada modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Civi 2, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Xiaomi 13 Lite'ın son dahili MIUI yapı numarası V14.0.0.3.SLLMIXM. Akıllı telefon kasım ayındaki etkinlikte Xiaomi 13 serisiyle beraber tanıtılacak. Ancak şu an için elimizde net bir tarih yok. Bu detayın önümüzdeki günler kesinleşmesini bekliyoruz.

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Civi 2 teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

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