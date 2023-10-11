Xiaomi, Çin'deki Elektrikli Otomobil Fabrikasının İnşaatını Tamamladı

Xiaomi, elektrikli otomobil üretimi için hazırlıklarını tamamladı ve Çin'deki fabrikasının inşaatı uzaydan görüntülendi. Fabrika yılda 150 bin araç üretecek ve birçok atölye, test pisti, laboratuvar ve ofis binası içerecek.

Bir süredir elektrikli otomobil üretiminde vites artıran Xiaomi, fabrikası için de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Üretimler Xiaomi Automobile alt markasıyla yapılacakken, Çin'deki ilk fabrikanın inşaat durumu da uzaydan görüntülendi.

Xiaomi, bu fabrikada yılda 150 bin araç üretecek

Çin'in başkenti Pekin'deki bir sanayi parkında yer alan fabrika, ilk aşamasının tamamlanmasının ardından 720 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Görüntülerde batarya, montaj, boya, gövde, kalıp döküm ve damgalama işlevleri için altı ana atölyenin inşa edildiği görülüyor.

Üretim tesislerinin yanı sıra sahada bir araç test pisti, laboratuarlar ve ofis binaları da yer alıyor. İlk aşama yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip.

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Xiaomi fabrikanın inşaatına geçtiğimiz yılın Nisan ayında başladı ve ilk aşamayı geçtiğimiz Haziran ayında tamamladı. Fabrikanın birkaç aydır üretimde prototip çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Raporlar, seri üretim hazırlıklarının haftada 50 aracın monte edilmesiyle devam ediyor.

Xiaomi, Ağustos ayında fabrika için yaklaşık 100 personel alımında bulundu. Seri üretimi başlatmak üzere bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında ise tam ölçekli işe alımların başlaması bekleniyor. Ancak tesisin henüz Çin hükümetinden onay almadığını, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtelim.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11; izinler ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra fabrika hattından çıkacak. 101 kWh bataryadan güç alan Modena kod adlı aracın, 27 bin dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olması planlanıyor.

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