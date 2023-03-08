Xiaomi büyük oynuyor: Katlanabilir Mix Fold 3 yolda!

Xiaomi Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Xiaomi, Galaxy Z Fold 5 rakibi yeni modeli için vites artırdı. İşte detaylar.

Çinli üretici Xiaomi, 2023 yılı için vites artırdı. Katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki payını artırmak isteyen Xiaomi, Mix Fold 3'ün geliştirme aşamasını tamamlamış olabilir. Çin'den gelen yeni sızıntılar, Ağustos ayında lansman yapılacağını ve Mix Fold 3'ün doğrudan Samsung Galaxy Z Fold 5'e rakip olacağını gösteriyor.

Xiaomi Mix Fold 3 Ağustos'ta duyurulabilir

2023 yılında katlanabilir modeller, akıllı telefon pazarında daha fazla yer kaplayacak. Bu noktada pazarda rekabet yaratacak modellerden biri de Xiaomi Mix Fold 3 olacak. Digital Chat Station'a göre Xiaomi, bir sonraki katlanabilir telefonunu Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile aynı dönemde duyuracak.

Samsung, katlanabilir Galaxy Z serisini genellikle Ağustos ayında duyuruyor. Bu yılki modellerin de yine Ağustos ayında düzenlenecek bir Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor. Son sızıntılar, Mix Fold 3'ün de Ağustos ayında duyurulacağını gösteriyor.

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Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri de dikkat çekiyor. Katlanabilir telefonun, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacağı söyleniyor. Ek olarak, kapasitesi bilinmiyor olsa da, ultra hızlı UFS 4.0 depolama ve LPDDR5X RAM ile gelmesi bekleniyor.

Mix Fold 2, defter şeklinde katlanabilen bir tasarıma yer veriyordu. Yeni modelin bu tasarıma sadık kalacağı düşünülüyor. Ancak ekranların daha gelişmiş 120 Hz yenileme hızına sahip bir panelle geleceği söyleniyor.

Xiaomi Mix Fold 3'ün öncelikli olarak Çin pazarını hedeflemesi bekleniyor. Ancak uluslararası olarak diğer pazarlarda da piyasaya çıkma ihtimali bulunuyor. Mix Fold 2 gibi Xiaomi'nin önceki katlanabilir modelleri yalnızca Çin'de mevcuttu. Ancak yeni modelin bu klasiği bozacağı düşünülüyor.

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