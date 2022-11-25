Xiaomi bunu da yaptı! Karşınızda akıllı atkı

Ülkemizde daha çok akıllı telefonları ile gündeme gelen Xiaomi, Heating Scarf isimli akıllı atkısını duyurdu.

Vücudumuzun sıcaklığını korumak yaşamımız açısından önemli. Özellikle soğuk havalarda ısımıza dikkat etmek daha da öncelik kazanıyor. Bu bağlamda boyun bölgemizi soğuktan korumak sağlığımız açısından kritik bir nokta. Peki kıyafetlerimizi teknoloji ile buluşturmak soğuk havalarda işimize yarar mı? Bu soruya cevaben Xiaomi, Heating Scarf isimli akıllı atkısı ile karşımızda.

Soğuklara karşı akıllı atkı

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın bir çok yerinde havalar sıfır derecenin altına geriliyor. Örneğin Türkiye'de Aralık ayının ortalarına doğru soğuk havalar kendini göstermeye başlayacak. Bu bağlamda zorlu hava koşulları ile mücadele için Xiaomi, kullanıcılarına yeni bir çözüm sunuyor.

Xiaomi Heating Scarf, klasik atkılara kıyasla bir hayli kalın yapıda. Paylaşılan verilere göre atkı açıldıktan sonra 3 saniye içerisinde kişiyi ısıtabiliyor. 38°C, 45°C ve 50°C olmak üzere üç farklı ısıtma seçeneğini kullanıcıya sunuyor. Ayrıca DuPont imzalı termal ısı malzemesinden yararlanılıyor.

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Herhangi bir anormallik durumunda cihaz gücünü kesip otomatik olarak kapanıyor. Burada sıcaklık çok yükselmişse veya kısa devre oluşmuşsa kullanıcının zarar görmesinin önüne geçmek amaçlanmış. Bütün bunlara ek olarak normal atkılar gibi çamaşır makinesinde de yıkatılabiliyor.

Heating Scarf Çin'de 149 yuan yani 21 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Şuanda Xiaomi tarafından bu atkının yanında 5000 mAh değerinde powerbank hediye ediliyor. Bu kampanyanın ileride geçerli olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

Peki siz Xiaomi Heating Scarf'ı nasıl buldunuz? Bu tarz ürünler soğuk havalarda insanlara çözüm olabilir mi? Ülkemizde satışa sunulursa almayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!