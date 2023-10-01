Giyilebilir teknoloji sektöründe pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı. 50 dolarlık fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken saat, 1,43 inç AMOLED ekran, IP68 sertifikası, Bluetooth arama desteği ve sağlık özellikleri sunuyor.

Giyilebilir teknoloji sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. Çinli üretici teknik özellikleriyle ve 50 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Black Shark S1 akıllı saatini vitrine çıkardı. İşte Black Shark S1 özellikleri!

Black Shark S1 özellikleri

Black Shark S1 akıllı saatinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,43 inç AMOLED bir ekran mevcut. Ayrıca Always On Display ve 100'den fazla saat arayüzü kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Üründe IP68 sertifikası bulunuyor. Bu, saatin toza karşı korumalı ve suya karşıysa dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Bluetooth arama desteği bulunuyor. Çinli şirket burada arama deneyimini artırmak için cihazda Çağrı Gürültü Engelleme (ENC) ve sinyal işleme mikrofonu kullandığını söylüyor.

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Black Shark S1 100'den fazla moduna ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda 10 günlük bir batarya ömrü sunuyor. Üründe kandaki oksijen oranının ölçülmesi gibi sağlık özelliklerini de kullanıcılara sunuyor. Şu an için ön sipariş sürecinde bulunan ve ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da satılacak akıllı saatin fiyat etiketi 50 dolar. Son olarak ürünün sadece siyah renkle satıldığını belirtelim.

Tabii ki, aşağıda Black Shark S1 akıllı saatinin teknik özelliklerini içeren bir tablo bulunmaktadır:

ÖzellikDeğer Ekran1,43 inç AMOLEDÇözünürlük466 x 466 pikselParlaklık600 nitYenileme Hızı60 HzEkran ÖzellikleriAlways On Display, 100'den fazla saat arayüzüİşlemciHenüz belli değilSu ve Toz DayanıklılığıIP68 sertifikası (Toza karşı korumalı, suya dayanıklı)BluetoothBluetooth arama desteğiÇağrı DeneyimiÇağrı Gürültü Engelleme (ENC), sinyal işleme mikrofonuModlar100'den fazla modBatarya Ömrü10 günSağlık ÖzellikleriKandaki oksijen oranı ölçümü, diğer sağlık özellikleriRenk SeçenekleriSadece siyah renkFiyat50 dolarSatış DurumuÖn sipariş sürecinde, ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak

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