Xiaomi bir modeli daha MIUI 14'e geçiriyor!

Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında POCO F2 Pro modeli için kullanıma sunacak. İşte güncellemeyle ilgili ayrıntılar!

Xiaomi'nin geçtiğimiz sene vitrine çıkardığı MIUI 14 arayüzünün dağıtımı son hız devam ediyor. İlk olarak amiral gemileri gönderilen güncelleme, son dönemde giriş ve orta segment için kullanıma sunuluyor. Son olarak yeni yapının yakında POCO F2 Pro için kullanıma sunulacağı öğrenildi.

POCO F2 Pro MIUI 14 güncellemesi alacak

POCO F2 Pro, 2020'de piyasaya sürüldü ve kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Şu sıralar Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkan akıllı telefon Xiaomiui tarafından paylaşılan bilgilere göre yakında MIUI 14 sürümünü de almaya başlayacak.

POCO F2 Pro için MIUI 14 güncellemesi Android 12 tabanlı olacak ve V14.0.1.0.SJKMIXM yapı numarası ile gelecek. Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu ay ya da önümüzdeki aydan itibaren ilgili telefona ulaşması bekleniyor. Bunun dışında ilk olarak mi Pilot'lar için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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