Xiaomi bir modeli daha Android 13 tabanlı MIUI 14'e geçiriyor!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan MIUI 14'ün dağıtımı hız kesmeden sürüyor. İlk etapta amiral gemisi ve orta-üst segmenti yeni sürüme geçiren Xiaomi son dönemde daha çok giriş ve orta segmente odaklanıyor. Bu kapsamda bir model daha çok yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak. Peki bu model hangisi?

Redmi Note 10 Pro MIUI 14 güncellemesi alacak

Redmi Note 10 Pro, 2021 yılında tanıtıldı ve kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Şu anda Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkan telefon Xiaomiui'nin haberine göre çok yakında MIUI 14 sürümünü almaya başlayacak.

Redmi Note 10 Pro için MIUI 14 güncellemesi şu anda Endonezya ve Tayvan'daki modeller için yayına hazırlanıyor ve çok yakında kullanıma sunulacak. Öte yandan ilerleyen dönemlerde Türkiye, Rusya ve Hindistan'da da yayınlanacağı belirtiliyor.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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