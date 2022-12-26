Xiaomi bir model için daha Android 13 yayınladı!

Mayıs ayında tanıtılan Android 13, an itibariyle kararlı sürümüyle karşımıza çıkmaya başladı. Samsung gibi firmalar halihazırda yeni güncellemenin dağıtımına son hız devam ederken, Çinli üretici Xiaomi de en son Android sürümünü cihazları için yayınlama konusunda çalışmalara başladı. Son olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan bir Xiaomi modelinin Android 13 tabanlı MIUI 13.2 aldığı ortaya çıktı.

Xiaomi 12 Lite Android 13 güncellemesi aldı

Xiaomi 12 serisi, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktığından ilk büyük güncelleme açılışını kısa bir süre önce kararlı sürümü kullanıma sunulan Android 13 ile yaptı. Zira Çinli üretici V13.2.1.0.TLIMIXM yapı numarasıyla globaldeki Xiaomi 12 Lite modelleri için yeni güncellemeyi yayınladı.

Xiaomi 12 Lite için Android 13 tabanlı MIUI 14, 4,4 GB boyutunda ve MIUI 13.2 sürümünü getiriyor. Ayrıca sistem güvenliğini artıran Kasım 2022 güvenlik yamasını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Son olarak yeni yapının ilk başta mi Pilot'lar için yayınlanacağını ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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Xiaomi 12 Lite teknik özellikleri