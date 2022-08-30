Xiaomi bir model için daha Android 12 yayınladı

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket bir model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı. Bu yılın başlarında tanıtılan bir model Android 12 güncellemesi aldı.

Redmi Note 11S için Android 12 müjdesi

Redmi Note 11S bu yılın başlarında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 ile çıkarken, sürpriz bir şekilde bugüne dek Android 12'yi de almadı. Ancak bu, kısa bir süre önce değişti ve cihaz ilgili sürümü almaya başladı.

Redmi Note 11S için Android 12 Global ROM'a sahip modeller için geliyor ve V13.0.1.0.SGLMIXM yapı numarasına sahip. Öte yandan Ağustos 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. 3,1 GB boyutunda olduğunu da belirtelim.

Xiaomi'den dört model için MIUI 13 müjdesi!

Note 11S teknik özellikleri