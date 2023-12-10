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Xiaomi Band 8 vs Band 7 Karşılaştırma Videosu

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Xiaomi'nin her sene yeni modelini tanıttığı akıllı bileklik serisi Band modelleri bekleneni veriyor mu? Xiaomi Band 8 vs Band 7 karşılaştırma videosu sizlerle.

Xiaomi'nin her sene yeni modelini tanıttığı akıllı bileklik serisi Band modelleri bekleneni veriyor mu? Xiaomi Band 8 vs Band 7 karşılaştırma videosu sizlerle.

Xiaomi Band 8 vs Band 7

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Xiaomi Band 8, Xiaomi Smart Band 7'ye kıyasla birkaç önemli özellikte öne çıkıyor. Öncelikle, Band 8'in pil ömrü daha uzun. Yaklaşık 18 gün pil ömrüyle, Band 7'nin 14 güne kadar dayanabilen bir pil ömrü var.

Band 8'in diğer belirgin özelliklerinden biri, yükseklik izleme özelliği. Bu özellik, kullanıcının yükseklik değişikliklerini takip etmesine olanak tanırken, Band 7'de bu özellik bulunmuyor. Akıllı alarm özelliği, Band 8'de mevcut ve uyku kalitesini artırmaya odaklanmış. Bu özellik sayesinde, hafif uyku aşamasındayken bileklik titreşimiyle daha rahat bir şekilde uyanabilirsiniz.

Ayrıca, Band 8'in multi- spor modu var, böylece farklı spor aktivitelerini takip etmek daha kolay hale geliyor. Koşu, yüzme, bisiklet, yoga ve daha birçok aktiviteyi takip edebilirsiniz. Öte yandan, Band 7 daha dar ve hafif. Bu, bileği daha rahat bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Band 7'de bulunan dinlenme kalp atış hızı ölçümü ve hızlı/yavaş kalp atış hızı bildirimleri özellikleri, kullanıcının kalp sağlığı hakkında bilgi edinmesine ve uygun durumlarda uyarı almasına yardımcı oluyor. Son olarak, Band 7'de NFC özelliği bulunurken, Band 8'de bu özellik yok. NFC, bileklik aracılığıyla ödeme yapma olanağı sağlıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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