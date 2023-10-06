Xiaomi, Android 14 Güncellemesini Üç Modeli İçin Yayınladı

Xiaomi, Android 14 güncellemesini Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yayınladı. Diğer uyumlu cihazlar için de güncelleme bekleniyor.

Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği etkinlikte heyecanla beklenen Android 14'ü vitrine çıkardı. Ultra HDR görüntü formatı desteği ve yapay zeka üretimi duvar kağıtları gibi birçok yeni özellikle gelen yeni sürüm, ilk olarak desteklenen Pixel modelleri için yayınlandı. Diğer taraftan yeni yapıyı kendi arayüzlerine entegre eden akıllı telefon üreticileri de dağıtım çalışmalarına yavaştan başladı. Bu şirketlerden Xiaomi, kısa bir süre önce üç telefonu için kararlı Android 14 güncellemesini kullanıma sundu.

İşte Android 14 güncellemesi alan üç Xiaomi modeli

Xiaomi, Android 14'ü güncellemesi için dağıtım çalışmalarına başlayan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. Şirket son olarak Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yeni sürümü yayınladı. Çok yakında diğer uyumlu cihazlar için de benzer bir kararın alınması bekleniyor.

İşte Xiaomiui'nin son raporuna göre Android 14 alacak Xiaomi modelleri;

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 11 LE

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!