Xiaomi, Android 14 Güncellemesini Üç Modeli İçin Yayınladı
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Xiaomi, Android 14 güncellemesini Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yayınladı. Diğer uyumlu cihazlar için de güncelleme bekleniyor.
Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği etkinlikte heyecanla beklenen Android 14'ü vitrine çıkardı. Ultra HDR görüntü formatı desteği ve yapay zeka üretimi duvar kağıtları gibi birçok yeni özellikle gelen yeni sürüm, ilk olarak desteklenen Pixel modelleri için yayınlandı. Diğer taraftan yeni yapıyı kendi arayüzlerine entegre eden akıllı telefon üreticileri de dağıtım çalışmalarına yavaştan başladı. Bu şirketlerden Xiaomi, kısa bir süre önce üç telefonu için kararlı Android 14 güncellemesini kullanıma sundu.
İşte Android 14 güncellemesi alan üç Xiaomi modeli
Xiaomi, Android 14'ü güncellemesi için dağıtım çalışmalarına başlayan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. Şirket son olarak Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yeni sürümü yayınladı. Çok yakında diğer uyumlu cihazlar için de benzer bir kararın alınması bekleniyor.
İşte Xiaomiui'nin son raporuna göre Android 14 alacak Xiaomi modelleri;
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 11 LE
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi CIVI 1S
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 3
Xiaomi CIVI 4
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6 Max
Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!