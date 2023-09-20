Xiaomi, Android 14 Beta tabanlı MIUI 14 güncellemesini dağıtmaya başladı

Xiaomi, Android 14 Beta tabanlı kararlı MIUI 14 güncellemesini birkaç model için kullanıcılara dağıtmaya başladı. Güncelleme, yeni işletim sistemiyle birlikte pek çok yenilik getiriyor.

Google, yakın zamanda yeni mobil işletim sistemi Android 14 'ü kullanıcı karşısına çıkaracak. Şu anda beta aşamasında ve kararlı sürüm için çok da uzun bir süre kalmadı. Bu noktada beklentiler gittikçe artıyorken akıllı telefon üreticileri de boş durmuyor.

Markalar yeni yazılımı kendi modellerine güncelleme ile dağıtabilmek için çalışmalara çoktan başladı. Bu noktada öne çıkan Xiaomi ise kısa süre önce Android 14 Beta tabanlı kararlı MIUI 14 sürümünü birkaç model için dağıtmaya başladı.

Android 14 Beta tabanlı kararlı MIUI 14 güncellemesi alan Xiaomi modelleri!

Google, Android 14 işletim sisteminin kararlı sürümünü henüz kullanıma sunmadı. Fakat görünen o ki Xiaomi, aceleci davranıyor. Öyle ki marka, geçtiğimiz ay Çin'de başlattığı dağıtım çalışmalarının ardından gözünü nihayet küresele çevirdi.

Xiaomi, bu yılın başlarında Avrupa'da kullanıcı karşısına çıkan Xiaomi 13 ve 13 Pro modelleri ile berbaer Xiaomi 12T için Android 14 Beta tabanlı kararlı MIUI 14 güncellemesini beta kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Söz konusu üç model için yayımlanan güncellemelerin sürümleri ise sırasıyla 14.2.0 UMCMIXM, 14.0.2.0 UMBMIXM ve 14.0.4.0 UMQMIXM şeklinde.

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5,4 GB dosya boyutunda olduğu aktarılan Android 14 Beta tabanlı kararlı MIUI 14 güncellemesinin Ağustos 2023 güvenlik yamasını da içerdiği belirtiliyor. Yeni işletim sisteminin kararlı sürümünü ilk alacak modellerin de demin sözünü ettiklerimiz olması bekleniyor.

Öte yandan Android 14, akıllı telefonlara pek çok yenilik getirecek. Bunlar arasında en dikkat çekeni yapay zeka destekli uygulama ile kendi arka planınızı tasarlayabilecek olmanız. Ayrıyeten uygulamalara galeriye erişebilmeleri için tam yetki yerine kısmı yetki de verebileceksiniz.

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