Xiaomi, Android 13'ün dağıtımına başladı! Bir model yeni sürümü aldı

Google'ın mayıs ayındaki I/O 2022 konferansında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapıyı kendi arayüzlerine entegre etme çalışmalarında son aşamaya geçti. Ayrıca güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri olan Xiaomi de nihayet dağıtıma başladı. Son olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 12 Pro, Android 13 güncellemesi aldı.

Xiaomi 12 Pro Android 13 güncellemesi aldı

Android 13'ün kararlı sürümü geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 12 Pro için yayınlandı. Böylelikle model, Çinli şirketin yeni sürümü alan ilk cihazı oldu. Kararlı sürüm, bugün erken saatlerde Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Öte yandan şu anda "Kararlı Beta" aşamasında. Bu, toplu kullanımın bir parçası olarak şu anda sadece kısıtlı sayıda kullanıcı için mevcut olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi 12 Pro için yeni sürüm V13.2.4.0.TLBCNXM yapı numarasıyla geliyor ve MIUI sürümünü de 13.2'ye yükseltiyor. Sürümle ile ilgili herhangi bir sorun yoksa, güncelleme önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının kullanımına açılacak. Ayrıca çok yakında globale de gelmesi kuvvetle muhtemel.

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Çinli şirket, kararlı sürümü Çin'deki Xiaomi 12 Pro kullanıcılarına sunmaya başladı. Güncelleme şu anda 'Kararlı Beta' aşamasında. Bu, ilk toplu sunumun bir parçası olarak yalnızca belirli birkaç kullanıcı için mevcut olduğu anlamına gelir.

Xiaomi 12 Pro teknik özellikleri