Xiaomi akıllı bileklilerde devrim!

Akıllı bileklik ve saatlerin kullanımı her geçen gün artıyor. En önemli akıllı bileklik üreticilerinden biri olan Xiaomi de mi Band serisi ile bu sektörde oldukça iddialı. Son olarak mi Band 7 serisini satışa sunan şirket, akıllı bilekliğinin yeni neslinin de çalışmalarına başladı.

Yeni Xiaomi akıllı bileklik çift parçalı kordonla geliyor

Xiaomi markasının yeni nesil akıllı bileklik modelinin çalışmaları devam ederken Band 8'in tasarımını ortaya koyan görseller ortaya çıktı. Çinli üreticinin akıllı bilekliğinin sertifikası için başvururken, Smart Band 8 hakkında önemli ayrıntılar da sızdırılmış oldu.

Ortaya çıkan görsellere göre Xiaomi, yeni akıllı bilekliğinde de hap formlu tasarımı koruyacak. Ancak ilk defa akıllı saat tek parçalı ortası delik kordon yerine, iki parçalı bir kayış ile karşımıza çıkacak. Şirketin uygun fiyatlı akıllı bilekliği böylelikle model tarihinde de bir ilki yaşayacak.

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Xiaomi, mi Band serisinde ilk defa çift kayışlı tasarıma geçerken, şirketin diğer modellerinde hali hazırda bu tasarım kullanılıyordu. Redmi Watch 3 ve mi Band 7 Pro modelleri benzer bir kordon tasarımı ile tanıtılmıştı. mi Band 8 tıpkı bu modellerde olduğu gibi kayışın her iki tarafında bir takma mekanizmasına ev sahipliği yapacak.

Yeni akıllı bilekliğin kordon tasarımındaki önemli değişiklik gün yüzüne çıkarken mi Band 8 hakkında ise fazla bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak Xiaomi'nin akıllı bileklik modeli için M2239B1 model numarasıyla dünya çapındaki pazarlarda sertifikalar topladığını düşünürsek, mi Band 8'in yakın zamanda tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi, mi Band 7 ve mi Band 7 Pro modelleri ile akıllı bileklik piyasasında oldukça iddialı. Çinli üretici, mi Band 8 modeliyle de bu iddiasını sürdürme niyetinde. Peki siz Xiaomi ve akıllı bileklik modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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