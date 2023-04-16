Paslanmaz çelik ısıtma elemanı hedef sıcaklığa hızla ulaşır ve sıcak hava sirkülasyonu sistemiyle birleşir ve nemi etkin bir şekilde hapseden, sonuçta sağlıklı, az yağlı ve lezzetli yiyecekler sunan Xiaomi Airfryer 6L inceleme ile karşınızdayız.

Paslanmaz çelik ısıtma elemanı hedef sıcaklığa hızla ulaşır ve sıcak hava sirkülasyonu sistemiyle birleşir ve nemi etkin bir şekilde hapseden, sonuçta sağlıklı, az yağlı ve lezzetli yiyecekler sunan Xiaomi Airfryer 6L inceleme ile karşınızdayız.

Xiaomi Airfryer 6L inceleme

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Büyük kapasiteli Xiaomi Airfryer 6L, hava fritözü, çok miktarda yiyeceği kolayca alabilir ve tek seferde hepsine yetecek kadar pişirebilir.

6 L pişirmenin keyfini çıkarmak ve kapasiteyi en üst düzeye taşımak için kızartma tepsisini alt seviyeye yerleştirebilirsiniz. 3 L'yi deneyimlemek, nemi hapsetmek ve daha çıtır bir doku yaratmak için kızartma tepsisini üst seviyeye de yerleştirebilirsiniz

Xiaomi Airfryer 6L, düşük sıcaklıkta buz çözme ve fermantasyonun yanı sıra orta-yüksek sıcaklıkta pişirme ve yumuşatma seçeneklerine sahip. Hassas ayarlı, daha net ısı kontrolü ve daha verimli pişirme için dahili NTC sıcaklık sensörü ile de kontrol dışındaki olumsuzluklar önlenebiliyor.

6 Nisan Xiaomi'nin kuruluş yıldönümü ve her sene olduğu gibi Xiaomi Fan Festivali bu tarihte başlıyor.

Bilmeyenler için Xiaomi Fan Festivali, Xiaomi fan kültürünün ikonik bir temsilidir. Dünya çapındaki Xiaomi fanlarına pek çok sürpriz ve avantajla teşekkür etme şansı yakaladığımız bir dönem.