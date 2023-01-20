Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek

Netflix'ten açıklama: Abonelik paylaşım engelleme politikası genişliyor Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek Teknoloji Haberleri Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Xiaomi 12T Pro modelinin satış hedefini kısa sürede doldurduğu açıklandı. Ekim 2022'de tanıtılan Xiaomi 12T serisi, uygun fiyatlı amiral gemisi sloganı ile küresel pazarda satışa sunuldu. Yeni modellere ilginin hızla arttığını belirten Xiaomi, 12T ve 12T Pro modellerinin satış hedefleriyle ilgili açıklama yaptı. Xiaomi 12T Pro, satış hedefini kısa sürede tamamladı Xiaomi CEO'su Lei Jun Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yıllık Xiaomi 12T Pro satış hedefimize kısa sürede ulaştık." ifadelerine yer verdi. Yeni modeller ile ilgili belirledikleri hedefi beklenen süreden önce tamamladıklarını belirten Jun, akıllı telefon pazarında yükselişe devam ettiklerinin altını çizdi. Tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanan Xiaomi 12T Pro, gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin ısınma sorunu nedeniyle piyasaya sürülen modelde 1x adet3.2GHz ARM Cortex-X2, 3 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, ve 4 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. Ekran tarafında ise bizleri 6.67 inç FullHD Plus AMOLED panel karşılıyor. 120Hz tazeleme hızını destekleyen model, 1200 nit parlaklık sunabiliyor. Üçlü kamera dizilimiyle karşımıza çıkan cihazda 200 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve makro kamera mevcut. Ön kamerada ise 20 Megapiksel 1/3.47 inç sensör tercih edilmiş. Xiaomi 12T Pro teknik özellikleri İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Çekirdekler: 1x 3.2GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.8GHz ARM Cortex-A710, 4x 2.0GHz ARM Cortex-A510 GPU birimi: Adreno Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220×2712 FHD Plus, 446 PPI, 120 Hz, HDR10+, 1200 nit parlaklık Kamera: Ana kamera: 1/1.22 inç sensör, F1.69 diyafram, 200 Megapiksel, 4K 60 FPS, 8K 30 FPS Geniş açı: 1/4 inç sensör, F2.2 diyafram, 8 Megapiksel Makro kamera: 1/5 inç sensör, F2.4 diyafram Ön kamera: 1/3.47 inç sensör, F2.24 diyafram, 20 Megapiksel, FHD 60 FPS DxOMark: 129 Puan Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj, 19 dakikada 0'dan 100'e tam dolum Depolama: 128 GB/256, UFS 3.1 Bellek: 12 GB RAM LPDDR5 Boyut ve ağırlık: 163.1 mm x 75.9 mm x 8.6 mm / 205 gram Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), USB Type-C 2.0, Nano-SIM (4FF) İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13 Diğer: Arka kapak: Cam Gövde: Plastik (Metal görünüm) Gümüş ve siyah renk seçenekleri Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji Twitter Xiaomi CEO Teknoloji Haberler

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