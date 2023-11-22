Xiaomi 2023 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Ülkemizde de aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Xiaomi, akıllı telefon başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren bir marka konumunda. Çinli firma kısa bir süre önce 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Peki şirket ne kadar kar etti? İşte ayrıntılar!

Xiaomi ne kadar kar etti? – Xiaomi üçüncü çeyrek sonuçları

Xiaomi, 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Çinli markanın düzeltilmiş net karı yüzde 182,9'luk bir artışla 845 milyon dolara ulaştı. Öte yandan şirketin toplam gelirleri ise 9,92 milyar dolara yükseldi.

2023'ün üçüncü çeyreğinde, dünya genelindeki telefon satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında hafif bir düşüş kaydedildi. Xiaomi'nin satışlarında ise bu düşüşe rağmen hem bir önceki yıla hem de bir önceki çeyreğe göre büyüme kaydedildi. Dünya genelindeki akıllı telefon satışları son altı çeyreğin en yüksek seviyesi olan 41,8 milyon adede ulaştı.

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Bu dönemde Xiaomi'nin akıllı telefon iş kolu bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,8'lik bir gelir artışı sağladı ve 5,8 milyar dolar oldu. Brüt kar marjıysa bir önceki yıla göre 7,7 puan artarak yüzde 16,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Canalys'e göre Xiaomi, ilk üç marka arasında bu çeyrekte satışlarda yıldan yıla artış kaydeden tek marka oldu. Sektörde yüzde 14,1'lik bir pazar payına sahip olan firma, üst üste 13 çeyrek boyunca dünya genelinde en çok akıllı telefon satışı yapan üçüncü şirket sıralamasını da korudu.

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