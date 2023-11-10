Xiaomi 15 Serisiyle Fiyatlarda Artışa Gidiyor

Xiaomi, 15 serisiyle birlikte amiral gemisi telefonlarının fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. CEO Lei Jun, daha yüksek fiyatların üst düzey özellikler ve donanım iyileştirmeleri nedeniyle belirlendiğini açıkladı.

Teknoloji dünyasında bütçe dostu modeller deyince akla gelen ilk üreticilerden biri olan Xiaomi, son yıllarda amiral gemisi cihazlarıyla fiyat limitlerini artırmaya başladı. Henüz ülkemizde satışı olmasa da, Xiaomi 14 serisinin 550 dolardan başlıyor. Ancak CEO Lei Jun, 15 serisiyle birlikte fiyatlarda artışa gidileceğini söyledi.

CEO açıkladı: Xiaomi 15 serisinde fiyatların artması kaçınılmaz

Xiaomi, üst düzey pazardaki rekabeti artırmak için fiyat politikasında değişikliğe gidebilir. Buna göre yeni nesil amiral gemisi telefonların fiyatlarını önemli ölçüde artırmak istediğini ifade etti. Konuyla ilgili ilk açıklamayı CEO Lei Jun yaptı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı soruları yanıtlayan Xiaomi CEO'su, bu yıl tanıtılan 14 serisinin fiyat olarak 13 ile benzer seviyelerde olduğunun altını çizdi. Ancak Xiaomi 15'in fiyatında bir önceki modele kıyasla artış olacağını duyurdu.

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Konuyla ilgili verdiği demeçte, "Xiaomi daha iyi cep telefonları üretmeyi umuyor ve gelecekte artık bu fiyata takılıp kalmayacak" dedi. CEO Jun, şirketin daha yüksek fiyatlar belirlemesinin temel nedeni olarak üst düzey özellikleri ve donanım iyileştirilmelerini gösterdi.

Xiaomi, yıllardır Apple gibi rakiplerinden daha ucuz fiyatlara amiral gemisi cihazlar satarak bütçesini düşünen kullanıcıların dikkatini çekti. Ancak küresel enflasyon ve artan donanım maliyetleri nedeniyle fiyat politikası değişecek gibi görünüyor.

Xiaomi 15 ile fiyatların ne kadar artacağı henüz belli değil. Ancak Apple'ın en üst düzey modellerini 100 ila 200 dolar arasında zamlandırdığını düşünürsek, Xiaomi'nin üst düzey modelleri de 700 dolardan başlayabilir.

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