Xiaomi 15 Serisi Zamlı Gelecek İddiası

Xiaomi 14 serisinin geçen günlerde globale gelmesinin ardından şimdi de tüm gözler Xiaomi 15 ailesine çevrildi. Bugüne dek paylaşılan raporlar cihazların seleflerine kıyasla büyük yeniliklerle geleceğini ifade ederken, son yaşanan gelişmeler kullanıcıların bir nebze olsun canını sıkacak gibi görünüyor. Zira Xiaomi 15 serisinin zamlı geleceği söyleniyor. Xiaomi 15 özellikleri, fiyatı ve potansiyel tanıtım tarihi!

Xiaomi 15 serisi zamlı gelecek iddiası

Mobil sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi 15 serisiyle ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Buna göre Xiaomi 15, selefinden daha yüksek fiyatlara satılacak. Benzer bir durumun Pro modeli için de geçerli olduğunu belirtelim.

Bu fiyat artışının nedenleriyle ilgili şimdilik bir detay paylaşılmasa da markanın bu kararının altında akıllı telefonlarda kullanılacak üst düzey bileşenler ve özelliklerin yattığı söyleniyor. Örneğin; Pro modelinin 0,6 mm kalınlıkta çerçevelerle dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip telefonu olacağı gibi söylentiler bu artışa ortam hazırlıyor olabilir.

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15 Pro ile ilgili gelen sızıntılar sadece bunlarla sınırlı değil. Zira akıllı telefonda ultrasonik bir parmak izi sensörüne sahip olacağı ve uydu iletişimini destekleyeceği de ifade ediliyor. Dahası, önceki sızıntılarla doğru orantılı bir şekilde serinin ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor.

15 Pro da dahil tüm seriye güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 olacak. TSMC'nin 3 nm mimarisini kullandığı N3E üretim sürecinden geçecek. Yeni işlemcinin NUVIA çekirdekleri ile piyasaya sürülecek ilk işlemci olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte üreticinin işlemcide 2 adet NUVIA Phoenix I ve 6 adet NUVIA Phoenix M çekirdeğe yer vermesi bekleniyor. Son olarak yonga setinin Geekbench 6 testlerinden tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan aldığını belirtelim.