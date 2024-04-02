Xiaomi 14 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi sonunda uzun zamandır heyecanla beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve satışa sundu. Türkiye'de de satışa sunulan Xiaomi 14 Ultra'yı SDN ofisinde kutusundan çıkardım.

Xiaomi 14 Ultra kutu açılımı!

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Kutusundan çıkardığım Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlüğü desteklerken, 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve 3000 nit tepe parlaklığı ile HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.

Cihaz, gücünü Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu 8 çekirdekli işlemci, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş ve Adreno GPU ile destekleniyor. Ayrıca, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.

Ön tarafta, 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K 60 FPS özçekim kamerası bulunurken, arka tarafta dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 Megapiksel telefoto (3,2x) kamera ve 50 Megapiksel telefoto (5x) kameradan oluşuyor. Arka kameralarla 8K 30fps ve 4K 120fps video çekiliyor.

Xiaomi 14 Ultra, Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde ile çalışıyor ve 5300 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS bulunuyor. Ayrıca, NFC desteği de mevcut.

Xiaomi 14 Ultra, 12 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek ile birlikte satışta bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri