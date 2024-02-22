Xiaomi 14 Ultra: Teknik Özellikler ve Fiyatı

Xiaomi, uzun bir süredir merakla beklenen Android amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'yı nihayet tanıttı. Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan model, akıllı telefon pazarında bir hayli dikkat çekti. İşte Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 14 Ultra modeli, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip. QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 3000 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision teknolojilerini barındırıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli bu işlemciye Adreno GPU eşlik ediyor. Öte yandan modelin RAM bakımından 12 GB / 16 GB şeklinde iki versiyonu bulunuyor. Depolama alanı tarafındaysa 256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri mevcut.

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Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K'da 60 FPS özçekim kamerasına yer veren Android amiral gemisinin arka kasasında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto (3,2x) kamera + 50 Megapiksel telefoto (5x) kameradan oluşuyor. Arka kameralar ile 8K'da 30fps, 4K'da 120fps video çekilebiliyor.

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi 14 Ultra modeli, 5300 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile besleniyor. Akıllı telefonun bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS. Bu noktada NFC desteği olduğunu söyleyelim.

Xiaomi 14 Ultra için 12 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB şeklinde üç seçenek bulunuyor. En yüksek bellek ve depolamaya sahip versiyon, titanyum kasa geliyor. Marka, bu titanyumun aynısını Apple'ın da kullandığını söylüyor.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6,73 inç – 2K AMOLED QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm

Xiaomi 14 Ultra fiyatı;

Xiaomi 14 Ultra 12 GB RAM + 256 GB: 6.499 yuan

Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM + 512 GB: 6.999 yuan

Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM + 1 TB (Titanyum): 7.799 yuan

Xiaomi 14 Ultra başlangıç fiyatı 6 bin 499 yuan. Bu da yaklaşık 28 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Türkiye'ye giriş yapan akıllı telefonlar için yüzde 100 oranında bir vergi uygulandığını düşünürsek, modelin ülkemizde en az 50 bin TL fiyata sahip olacağı konusunda tahminde bulunabiliriz. Tabii marka, ülkemize özel bir düzenleme yapabilir.

Xiaomi 14 Ultra, Mobil Dünya Kongresi kapsamında 25 Şubat'ta Barcelona'da tanıtılacak. Model, yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.