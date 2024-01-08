Xiaomi 14 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı

Son yıllarda akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından biri haline gelen Xiaomi, bu konumunu sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda her yıl birkaç model tanıtan şirket, yakın zamanda ise bir Android amiral gemisi ile karşımıza çıkacak. Xiaomi 14 Ultra adına sahip olacak bu modelin tasarımı kısa süre önce ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Ultra tasarımı nasıl olacak?

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini tanıttı. Android telefon pazarında bütün dikkatleri üstüne çeken bu seri, yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra ile tamamlanacak. Bu modelin piyasaya sürülmesine çok bir zaman kalmadı gibi görünüyor. Zira test çekimleri yapılırken görüntülendi.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu test çekiminin nedeni, karşılaştırma yapmak ve tüketicinin seçim yapabilmesini daha da kolaylaştırmak. Xiaomi ekibi, bu karşılaştırma için çekim yaptıkları sırada görüntülendi.

İnternete sızdırılan görüntülere baktığımızda Xiaomi 14 Ultra'nın arka kasasında 4 tane kameradan oluşan yuvarlak şekilde bir kamera kurulumu yer alacağını görüyoruz. Bununla beraber telefona bir etiket yapıştırıldığı göze çarpıyor. Bu etikette "N1", "P2" ve "EU" yazmakta.

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"N1", telefonda Leica imzalı kamera yer aldığını, "P2", cihazın henüz bir prototip olduğunu ve "EU" ise küresel olarak piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Bu görüntüler, Xiaomi 14 Ultra'nın, 14 Pro'da olduğu gibi titanyum bir kasayla gelme ihtimalini yükseltmekte.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra, Nisan 2024'te tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android amiral gemisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.