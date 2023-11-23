Xiaomi 14 Ultra Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin ekimde piyasaya sürdüğü 14 serisi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi 14 Ultra modeli Nisan 2024'te tanıtılacak ve önceki serilerde olduğu gibi üst düzey özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin ekimde piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 serisi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Önceki serilerde olduğu gibi üst düzey özelliklere sahip Ultra modelinin biraz daha geç tanıtılması söyleniyordu ve iddialar da bu yönde çıktı. Peki Xiaomi 14 Ultra ne zaman kullanıcı karşısına çıkacak? İşte Xiaomi 14 Ultra tanıtım tarihi!

Xiaomi 14 Ultra tanıtım tarihi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre Xiaomi 14 Ultra modeli Nisan 2024'te görücüye çıkacak. Kaynağa göre geçmiş Ultra modellerindeki gelenek devam edecek ve yaklaşan akıllı telefon kritik kamera yükseltmeleriyle gelecek.

Akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kameraya sahip olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında cihazda 5.500 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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