Xiaomi 14 Ultra'nın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı 14 Ultra modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefon, yeni 1 inçlik Sony LYT900 ana kamera ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi üst düzey özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Önceki serilerde olduğu gibi üst düzey özelliklere sahip Ultra modelinin biraz daha geç tanıtılması bekleniyor. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak? Kısa bir süre önce konuyla ilgili kapsamlı bir rapor ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi 14 Ultra modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon yeni 1 inçlik Sony LYT900 ana kameraya sahip olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek.

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Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, yeni işlemcinin lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

2K çözünürlüklü kavisli bir panelle gelmesi beklenen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağıysa henüz belli değil. Ancak iddialara göre önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanıcılarla buluşacak.

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