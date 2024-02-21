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Xiaomi 14 Ultra'nın Pil Özellikleri Doğrulandı

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Xiaomi 14 Ultra'nın pil özellikleri bugün doğrulandı. Cihazın daha dayanıklı olacağı açıklandı ve 5300 mAh'lik bir batarya kullanacağı belirtildi.

Xiaomi 14 Ultra yarın gerçekleşecek olan lansmanda resmi olarak gözler önüne sürülecek. Ancak bugün cihazın pil özellikleri de doğrulandı. Ayrıca Xiaomi 14 Ultra'nın 13 Ultra'ya göre çok daha dayanıklı olacağı söylendi. Gelin 14 Ultra'ya lansman öncesi bir göz atalım.

Xiaomi 14 Ultra yarın tanıtılıyor!

22 Şubat'ta gerçekleşecek olan Xiaomi etkinliğinde Xiaomi Pad 6S Pro ile birlikte tanıtılacak olan Xiaomi 14 Ultra, bugün bazı özelliklerini doğruladı. Artık neredeyse tüm detayları ile karşımızda olan cihaz, açıklamalara göre dayanıklılık anlamında önceki modelden daha iyi olacak. Cihazın çerçeve yapısının alt modele göre iki kat, ekranın düşmelere karşı dayanıklılığının ise on kat daha iyi olduğunu bildiren şirket, arka kapağın önceki nesle göre altı kat daha dayanıklı olduğunu dile getirdi.

Pil tarafında da bazı açıklamalar yapan Çinli şirket, 14 Ultra modelinde 5300 mAh'lik bir batarya kullanacağını doğruladı. Yine önceki nesle kıyasla yüzde 17 daha iyi pil ömrü sunacak olan 14 Ultra'nın pili kasa içerisinde yüzde 8 daha az yer kaplıyor. Cihazın siyah ve beyaz renginin deri arka kapak ile geleceğini de doğrulayan Xiaomi, mavi versiyon için açıklama yapmasa da seramik arka kapak ile karşılaşacağımız bilgisi sızıntılar arasında mevcut.

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Lansmana bir gün kalması nedeniyle daha fazla bilgi vermeyen Xiaomi, yarın gerçekleşecek lansmanda yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Sizler için şimdiye kadar sızdırılan tüm özellikleri aşağıda anlattık. Siz Xiaomi 14 Ultra'yı nasıl buldunuz? Sizce ne kadar fiyatla satılacak? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz?

Xiaomi 14 Ultra'nın sızdırılan özellikleri!

6,74 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenilen 14 Ultra, bu AMOLED ekranda 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. 120Hz tazeleme hızına sahip olan bu panel, HDR10+ desteğine de sahip olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak olan 14 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM bellekler ile donatılacak.

50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı dairesel kamera grubu içerisinde taşıyan Xiaomi 14 Ultra, 3,2X ve 5X yakınlaştırmalı iki adet 50 Megapiksel kamerayı da bu alanda saklıyor. 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama birimlerini kasa içerisine yerleştiren Çinli şirket, cihaz için 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Tabi 5300 mAh'lik bir batarya da kasa içerisinde yer alacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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