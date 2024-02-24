Xiaomi 14 Ultra Modeli Parçalarına Ayrıldı
Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'nın iç yapısını gösteren bir video yayınladı. Model, selefiyle karşılaştırıldığında birçok dahili değişikliğe sahip olduğu görülüyor.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'yı tanıttı. WekiHome adlı YouTube kanalı, Xiaomi 14 Ultra modelinin içini selefiyle karşılaştırdığı bir video yayınladı. Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı…
Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı
14 Ultra önceki selefine benzeyen görüntüyle karşımıza çıksa da birçok dahili değişikliğe sahiptir. Örneğin yeni amiral gemisi model, Xiaomi 13 Ultra'ya kıyasla biraz daha büyük bir anakart kasasına sahip.
80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen yeni kablosuz şarj bobinini de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Şarj ve NFC bobininin iç kısmı daha büyük bir ısı dağıtımı imkanı sunan materyale sahip.
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Xiaomi 14 Ultra modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde Ray Tracing destekli Adreno 750 bulunduğunu belirtelim.
Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç QuadHD Plus ekran ile tanıtıldı. Bununla birlikte cihaz, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED LTPO panel ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ise şu şekilde:
QuadHD Plus (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QuadHD Plus (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm