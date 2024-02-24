Xiaomi 14 Ultra Modeli Parçalarına Ayrıldı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'yı tanıttı. WekiHome adlı YouTube kanalı, Xiaomi 14 Ultra modelinin içini selefiyle karşılaştırdığı bir video yayınladı. Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı…

Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı

14 Ultra önceki selefine benzeyen görüntüyle karşımıza çıksa da birçok dahili değişikliğe sahiptir. Örneğin yeni amiral gemisi model, Xiaomi 13 Ultra'ya kıyasla biraz daha büyük bir anakart kasasına sahip.

80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen yeni kablosuz şarj bobinini de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Şarj ve NFC bobininin iç kısmı daha büyük bir ısı dağıtımı imkanı sunan materyale sahip.

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Xiaomi 14 Ultra modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde Ray Tracing destekli Adreno 750 bulunduğunu belirtelim.

Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç QuadHD Plus ekran ile tanıtıldı. Bununla birlikte cihaz, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED LTPO panel ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ise şu şekilde: