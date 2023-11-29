Xiaomi 14 Ultra Modeli İçin Sızıntılar Devam Ediyor

Xiaomi'nin yeni modeli Xiaomi 14 Ultra için sızıntı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cihazın dört adet 50 Megapiksel arka kamerası olacak ve güçlü donanıma sahip olacak.

Büyük bir pazar haline gelen akıllı telefon dünyasındaki payını orta ve üst segment modellerle oldukça büyüten Xiaomi, güçlü donanıma sahip bir modelle daha gelmeye hazırlanıyor. Ülkemizde de sıkı takipçisi bulunan şirket, Xiaomi 14 Ultra modeli için kolları sıvadı.

Xiaomi 14 Ultra, dört adet 50 Megapiksel arka kameraya sahip olacak

Nisan 2024'te sahne alması beklenen Xiaomi 14 Ultra için sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre cihaz, kamera tarafında önemli yükseltmeler görecek. Bu konuda isabetli bilgileriyle bilinen Digital Chat Station, cihazın sahip olması beklenen kamera özelliklerini paylaştı.

Ortaya çıkan raporlara göre cihazın arkasında dörtlü bir kamera dizilimi mevcut olacak. Bu dört lensin de 50 Megapiksellik lensler olması bekleniyor. Ek olarak lensler f/1,6 ile f/4,0 arasında değişken bir diyafram açıklığına sahip olacak. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir başka bilgiye göre akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kameraya sahip olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

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Daha önceki bilgilere bakılırsa Xiaomi akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.