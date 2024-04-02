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Xiaomi 14 Ultra ile Profesyonel Fotoğraf Kiti Piyasaya Sürüldü

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Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Xiaomi 14 Ultra Fotoğrafçı Kiti'ni kutusundan çıkardım ve ilk deneyimimi paylaştım.

Xiaomi 14 Ultra Fotoğrafçı Kiti kutu açılımı

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Bu aksesuar seti, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Profesyonel Fotoğraf Kiti, önceki modele ek olarak Bluetooth 5.0 bağlantısının yanı sıra USB-C bağlantısı da sunuyor. Bu, daha kararlı ve güvenilir bir bağlantı sağlamanın yanı sıra gecikmeleri de ortadan kaldırıyor. Ayrıca, tutma kısmında 1500mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor, böylece telefonunuzun şarjı %80'in altına düştüğünde kolayca şarj edebilirsiniz.

Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor. Kit, tek elle kullanım için sağlam ve rahat bir tutuş sağlıyor. Aksesuar ayrıca, iki aşamalı bir deklanşör, yakınlaştırma düğmesi ve özel bir tekerlek ve video kayıt düğmesi de içeriyor. Tekerlek, diyafram açıklığı, deklanşör hızı, ISO gibi çeşitli ayarları yapmanıza olanak tanıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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