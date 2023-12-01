Üye Girişi
Haberler

Xiaomi 14 Ultra, Dörtlü 50 Megapiksel Kameraya Sahip Olacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Xiaomi, 14 Ultra modeliyle sınırları zorlayacak. Dörtlü kamera kurulumu ve geniş diyafram aralığıyla dikkat çeken telefon, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf deneyimi sunacak.

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Çin'de yaptığı etkinlikte 14 ve 14 Pro modellerini görücüye çıkardı. Şirketin Snapdragon 8 Gen 3'lü yeni amiral gemileri, kamera özellikleriyle de çok konuşuldu. Ancak Xiaomi, 14 Ultra ile sınırları daha da zorlayacak gibi duruyor.

Xiaomi 14 Ultra, dörtlü 50 Megapiksel kameraya sahip olacak

Çin'den gelen yeni bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra, seriyi tamamlayacak şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ancak 13 Ultra'ya göre çok daha iyi sensörlere yer verecek. İddialar, 14 Ultra'nın f/1.6 ila f/4.0 arasında değişen dört adet 50 Megapiksel kamera barındıracağını ortaya koydu.

Bu, Xiaomi 13 Ultra'daki f/1.9-f/4.0 diyafram açıklığına kıyasla kullanıcılara daha geniş bir diyafram aralığı sağlıyor. Diyafram aralığının genişlemesi ise sensörlerin ışığa daha duyarlı olacağı, yani gece fotoğrafçılığında ön plana çıkacağını gösteriyor.

123123123

Başka bir raporda ise 14 Ultra'nın kameralarının 0,5x, 1x, 3,2x ve 5x optik zoom'u destekleyeceği iddia edildi. Bu da geniş, standart, telefoto ve periskop zoom lensler sunacağı anlamına geliyor. Hem değişken diyafram aralığı hem de geniş zoom seçenekleriyle ön plana çıkacak gibi duruyor.

Önceki sızıntılar, 14 Ultra'nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 2K AMOLED ekranla geleceğini gösterdi. Snapdragon 8 Gen 3'ten gücünü alacakken, 50 Megapiksel 1 inç Sony sensör barındıracağı bildirildi. Telefonun ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS'le geleceğini de hatırlatalım.

Xiaomi 14 fiyatlandırması 546 dolardan, 14 Pro ise 685 dolardan başlıyor. Bu da 14 Ultra'nın 700 dolar gibi bir etiketle raflardaki yerini alabileceğini gösteriyor. Detaylı bilgilerin Mart ayında düzenlenecek lansmanda görücüye çıkması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Xiaomi Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title