Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Çin'de yaptığı etkinlikte 14 ve 14 Pro modellerini görücüye çıkardı. Şirketin Snapdragon 8 Gen 3'lü yeni amiral gemileri, kamera özellikleriyle de çok konuşuldu. Ancak Xiaomi, 14 Ultra ile sınırları daha da zorlayacak gibi duruyor.

Xiaomi 14 Ultra, dörtlü 50 Megapiksel kameraya sahip olacak

Çin'den gelen yeni bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra, seriyi tamamlayacak şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ancak 13 Ultra'ya göre çok daha iyi sensörlere yer verecek. İddialar, 14 Ultra'nın f/1.6 ila f/4.0 arasında değişen dört adet 50 Megapiksel kamera barındıracağını ortaya koydu.

Bu, Xiaomi 13 Ultra'daki f/1.9-f/4.0 diyafram açıklığına kıyasla kullanıcılara daha geniş bir diyafram aralığı sağlıyor. Diyafram aralığının genişlemesi ise sensörlerin ışığa daha duyarlı olacağı, yani gece fotoğrafçılığında ön plana çıkacağını gösteriyor.

123123123

Başka bir raporda ise 14 Ultra'nın kameralarının 0,5x, 1x, 3,2x ve 5x optik zoom'u destekleyeceği iddia edildi. Bu da geniş, standart, telefoto ve periskop zoom lensler sunacağı anlamına geliyor. Hem değişken diyafram aralığı hem de geniş zoom seçenekleriyle ön plana çıkacak gibi duruyor.

Önceki sızıntılar, 14 Ultra'nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 2K AMOLED ekranla geleceğini gösterdi. Snapdragon 8 Gen 3'ten gücünü alacakken, 50 Megapiksel 1 inç Sony sensör barındıracağı bildirildi. Telefonun ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS'le geleceğini de hatırlatalım.

Xiaomi 14 fiyatlandırması 546 dolardan, 14 Pro ise 685 dolardan başlıyor. Bu da 14 Ultra'nın 700 dolar gibi bir etiketle raflardaki yerini alabileceğini gösteriyor. Detaylı bilgilerin Mart ayında düzenlenecek lansmanda görücüye çıkması bekleniyor.