Xiaomi 14 Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimleri arasında yer alan Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi serisi Xiaomi 14'ü kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Xiaomi 14, 3.000 nitlik zirve parlaklık ve Huaxing C8 ekranıyla tanıtıldı. Seri, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 kullanan ilk modelleri barındırıyor. Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimleri arasında yer alan Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi serisi Xiaomi 14'ü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.. Bugüne dek birçok sızıntı bilgisini paylaştığımız serinin standart modeli olan Xiaomi 14 tanıtıldı.

Xiaomi 14, 3.000 nitlik zirve parlaklık ve Huaxing C8 ekranıyla tanıtıldı

Bilindiği üzere seri, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 kullanan ilk modelleri barındırıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Şirket, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Tanıtım etkinliğinde GPU'da A17 Pro'dan yüzde 40 daha verimli olduğuna değinildi.

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Xiaomi cihazının ön panelinde Xiaomi ve TCL arasındaki iş birliğinin bir sonucu olan Huaxing C8 ekran yer alıyor. Ekran 6,36 inç boyutlarında olacak ve 1,5K çözünürlük, 1 Hz ila 120 Hz LPTO yenileme hızı ve 3.000 nitlik zirve parlaklığı sunacak. Ek olarak cihaz kutudan Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek.

Xiaomi 14 özellikleri

ÖzellikDeğerEkran6,44 inç C8 OLED, 1,5K (3200 x 1440), 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+; Huaxing C8; 3.000 nitlik zirve parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM12 GB, 16 GBDepolama256 GB, 512 GBArka kamera-50 Megapiksel, f/1,9, 24 mm (geniş), 1/1,28¨, 1,22 µm, PDAF, -OIS 50 Megapiksel, f/1,9, 50 mm (telefoto), 1/2,88¨, 0,61 µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırma -50 Megapiksel, f/1,8, 12 mm, 122° (ultra geniş), 1/2,51¨, PDAF Özellikler: Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera50 Megapiksel (geniş), PDAF; video: 4K@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EISBatarya4.600 mAh, 90 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj, 10 W ters kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantılar5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C

Xiaomi 14 fiyatları

Xiaomi 14 (8GB RAM, 256GB Depolama) : 546 dolar

Xiaomi 14 (12GB RAM, 256GB Depolama): 587 dolar

Xiaomi 14 (16GB RAM, 512GB Depolama): 628 dolar

Xiaomi 14 (16GB RAM, 1TB Depolama): 683 dolar