Xiaomi 14 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin uzun bir süredir gündemden düşmeyen Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Son rapora göre, serinin tanıtımı 27 Ekim'de yapılacak.

Xiaomi'nin uzun bir süredir gündemden düşmeyen Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonların kasım ayında vitrine çıkacağı yönündeydi. Ancak son gelen bir rapor bu iddianın doğru olmadığını ve kullanıcıların daha fazla beklemek zorunda kalmayacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 14 serisi ne zaman tanıtılacak?

ITHome tarafından paylaşılan son rapor, Xiaomi 14 serisinin 27 Ekim'de vitrine çıkacağını iddia etti. Eğer bu söylenti doğruysa akıllı telefonlar 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Snapdragon Zirvesi'nden bir gün sonra tanıtılacak.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kartikey Singh, yaklaşan Xiaomi 14 Pro modelinin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre telefon dinamik 1-120 Hz LTPO yenileme hızlarını destekleyen ve 2K çözünürlük sunan 6,7 inç Micro Quad Kavisli C8 panelle gelecek. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunan model, 1 mm'lik dar çerçeveleriyle dikkatleri üzerine çekecek. 3000 nite kadar tepe parlaklığı sunacak ekranda HDR 10+ gibi özellikler de mevcut olacak.

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Akıllı telefon, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel 1/1.28" ana kamera sensörüne sahip olacak. Cihazda kullanılması beklenen değişken diyafram açıklığı özelliğinin şu an için sadece şirketin 13 Ultra modelinde bulunduğunu belirtelim.

Telefonda yer alacak birincil kameranın OIS destekli 1 inç Sony IMX989 sensör olması bekleniyor. Öte yandan iki adet 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve telemakro sensörüyle kullanıcı karşısına çıkacak.

Xiaomi 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W hızlarında şarj olabilen 4.860 mAh'lik pile sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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