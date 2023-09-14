Xiaomi 14 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Xiaomi 14 serisi için tanıtım tarihi ortaya çıktı. MIUI 15 kodlarına göre serinin çıkışı kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Modellerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 50 Megapiksel ana kamera kullanılacak.

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Xiaomi 14 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek sayısız detay ortaya çıktı, bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son ortaya çıkan bir sızıntı serinin tanıtım tarihini gözler önüne seriyor.

MIUI 15 kodlarında Xiaomi 14 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Xiaomiui'nin haberine göre Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15'in testlerinde son aşamaya geçti. Yeni yapının kodlarına bakarsak, Çinli firmanın yeni amiral gemisi telefonları kasım ayının ilk haftasında çıkış yapacağını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki sızıntı sektörün diğer güvenilir isimlerinden Digital Chat Station'un geçen haftaki raporuyla uyumlu. Yani herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Xiaomi 14 serisi kasım ayında Çin'de vitrine çıkacak. Daha sonra düzenlenecek bir etkinlikte de dünya çapında satışa sunulacak. Son olarak mevcut Xiaomi 13 serisinin Aralık 2023'te çıktığını göz önüne alırsak, yeni modellerin biraz daha erkene alındığını söylemek mümkün.

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Akıllı telefonlara güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, yonga setinin lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Xiaomi 14 modellerinde 50 Megapiksellik ana kameralar yer alacak. Standart modelde 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4860 mAh'lik bir pil kullanılması beklenirken, Pro'da 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj olabilen 5000 mAh'lik bir batarya yer alacak.

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