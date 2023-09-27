Xiaomi 14 Serisi Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 14 Pro'nun 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği ve Xiaomi 14'ün ise 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı açıklandı. Ayrıca, Pro modelinin kamera detayları da ortaya çıktı.

Ürettiği orta ve üst seviye telefonlarla ülkemiz pazarında da büyük bir paya sahip olan Xiaomi, dün tanıttığı Xiaomi 13T serisiyle akıllı telefon dünyasında yeniden gündem oldu. Fiyatına göre göre iyi donanımlarla kullanıcı karşısına çıkan şirketin bir sonraki hedefi Xiaomi 14 serisi. Cihazlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Xiaomi 14 Pro, 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak

Serinin modelleri, sırayla Çin'deki 3C sertifikasyonunu ziyaret ediyor. Serinin standart modeli olan Xiaomi 14, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. 23127PN0CC model numarasıyla sahne alan Xiaomi 14 modelin 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı görüldü. Bugün ise 23116PN5BC numara ile sahne alan Xaiomi 14 Pro, 120W hızlı şarj desteğiyle görüntülendi.

Beklenen şarj ve batarya özellikleri;

Xiaomi 14 Pro: 120W hızlı şarj, 5000 mAh

Xiaomi 14: 90W hızlı şarj, 4860 mAh

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Öte yandan son günlerde cihazlar hakkında daha çok bilgi ortaya çıktı. Birkaç gün önce sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Pro modelinin kamera detaylarını açıkladı. Buna göre cihaz, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel 1/1.28" ana kamera sensörüne sahip olacak. Değişken diyafram açıklığı özelliği, şu an için sadece şirketin 13 Ultra modelinde mevcut.

Xiaomi serisinin işlemci koltuğunda, tanıtımına 1 aydan az bir süre kalan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşlemcinin, selefine göre önemli bir performans yükseltmesi alacağı söyleniyor. Zira işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak.