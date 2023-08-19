Xiaomi 14 Serisi Hakkında Tüm Bilinenler

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden olan Xiaomi, ürettiği orta ve üst segment telefonlarla sektörde önemli bir pay elde etti. Ülkemizde de önemli bir kitleye hitap eden şirket, amiral gemisi telefon serisi için kolları sıvadı. İçeriğimizde Xiaomi 14 serisi hakkında tüm bilinenlere yer verdik. Xiaomi 14, 2023 sonunda tanıtılacak ve 2024 başında küresel pazara gelecek. Xiaomi 14 serisi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli kaynaklar bugüne kadar seri hakkında birçok sızıntı ortaya çıkardı. Görünen o ki seri, üst seviye donanıma sahip olacak. Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra (Xiaomi 14 Pro+) modellerinden oluşacak seri hakkında bilinenler; Xiaomi 14, işlemci koltuğunda henüz tanıtılmamış Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye yer verecek. SM8650 model numarasıyla tanıtılacak işlemcinin kod adıysa Pineapple olacak. Yeni yonga seti 2+3+2+1 çekirdek mimarisini kullanacak. Bu mimaride, Hayes (A5xx) kod adlı iki adet ARM 'silver' çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı üç adet ARM 'gold' çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı iki adet ARM 'titanium' çekirdeği ve bir adet ARM Hunter ELP (Xn) kod adlı gold Plus' çekirdeği mevcut olacak. Arka panelinde üçlü kamera dizilimiyle beklenen serinin standart modeli 50 Megapiksel 1/1.28 inç Sony IMX 878 ana kamera ve 50 Megapiksel 3X yakınlaştırmaya sahip JN1 telefoto kamera kullanılacak. Cihazın ultra geniş açılı kamera ve öz çekim kamerası hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Daha önce paylaşılan içeriğe göre Xiaomi 14 tasarımı, selefine benzer kamera adasına sahip olacak. Ön tarafa baktığımızda 120 Hz yenileme hızı sunan, 6.44 inç 1.5K çözünürlüklü C7 OLED ekran bizleri karşılayacak. Serideki standart model 4.860 mAh bataryaya, 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Pro modeli ise 120 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj ile beslenebilen 5.000 mAh'lık bir batarya ile gelecek.

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden olan Xiaomi, ürettiği orta ve üst segment telefonlarla sektörde önemli bir pay elde etti. Ülkemizde de önemli bir kitleye hitap eden şirket, amiral gemisi telefon serisi için kolları sıvadı. İçeriğimizde Xiaomi 14 serisi hakkında tüm bilinenlere yer verdik.

Xiaomi 14, 2023 sonunda tanıtılacak ve 2024 başında küresel pazara gelecek

Xiaomi 14 serisi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli kaynaklar bugüne kadar seri hakkında birçok sızıntı ortaya çıkardı. Görünen o ki seri, üst seviye donanıma sahip olacak. Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra (Xiaomi 14 Pro+) modellerinden oluşacak seri hakkında bilinenler;

Xiaomi 14, işlemci koltuğunda henüz tanıtılmamış Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye yer verecek. SM8650 model numarasıyla tanıtılacak işlemcinin kod adıysa Pineapple olacak. Yeni yonga seti 2+3+2+1 çekirdek mimarisini kullanacak. Bu mimaride, Hayes (A5xx) kod adlı iki adet ARM "silver" çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı üç adet ARM "gold" çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı iki adet ARM "titanium" çekirdeği ve bir adet ARM Hunter ELP (Xn) kod adlı gold Plus" çekirdeği mevcut olacak.

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Arka panelinde üçlü kamera dizilimiyle beklenen serinin standart modeli 50 Megapiksel 1/1.28 inç Sony IMX 878 ana kamera ve 50 Megapiksel 3X yakınlaştırmaya sahip JN1 telefoto kamera kullanılacak. Cihazın ultra geniş açılı kamera ve öz çekim kamerası hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Daha önce paylaşılan içeriğe göre Xiaomi 14 tasarımı, selefine benzer kamera adasına sahip olacak.

Ön tarafa baktığımızda 120 Hz yenileme hızı sunan, 6.44 inç 1.5K çözünürlüklü C7 OLED ekran bizleri karşılayacak. Serideki standart model 4.860 mAh bataryaya, 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Pro modeli ise 120 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj ile beslenebilen 5.000 mAh'lık bir batarya ile gelecek.