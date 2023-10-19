Xiaomi 14 Serisi Akıllı Telefonlarda Leica Lens Kullanılacak

Akıllı telefon pazarının en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, bu ay içerisinde Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Şu ana kadar sızan teknik özellikleriyle oldukça iddialı bir şekilde çıkacak olan telefonla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Öyle ki Xiaomi 14 serisinde Leica lens kullanılacağı onaylandı. Üstelik alanında en iyisi olması bekleniyor.

Xiaomi 14 serisi Leica'nın Summilux lensini kullanacak

Çinli teknoloji devi, Xiaomi 14 amiral gemisinin bu ay gelmesini planladığını doğruladı. Duyuruda ayrıca Leica markasının seriyi süsleyeceği ve fotoğraf şirketinin cep telefonları için "alanında en iyi" olarak iddia edilen Summilux lensini sağlayacağı da ortaya çıktı.

Xiaomi 14 serisi ayrıca yeni bir görüntü sensörünü de beraberinde getirecek ancak hangi telefonun bu sensöre sahip olacağı ve amacının ne olacağı henüz ortaya çıkmış değil. Telefonlarla ilgili diğer ortaya çıkan özelliklere bakacak olursak Xiaomi 14 cihazlarının, Qualcomm'un 24 Ekim Salı günü tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip olması bekleniyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun geleneksel olarak Hawaii'deki zirvede sahneye çıkarak Xiaomi ile Qualcomm arasındaki güçlü ilişkiden bahsetti. Bunun yanında bir sonraki Xiaomi amiral gemilerinin yakında geleceğini doğruladı.

Yeni bir devrin başlangıcı: Xiaomi HyperOS işte böyle olacak!

En az iki telefon bekliyoruz: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Bununla birlikte, yeni tanıtılan HyperOS işletim sistemleriyle birlikte ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecekleri düşünülüyor. Küresel bir sürümün ise büyük olasılıkla 2024'ün ilk haftalarında gelmesi bekleniyor.

Telefonların Çin'de tam piyasaya çıkma tarihi doğrulanmamış olsa da birtakım tahminler söz konusu. Leica lensli Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun Çin'deki en büyük alışveriş tatillerinden biri olan 11 Kasım Bekarlar Günü satışa çıkması bekleniyor. Burada Xiaomi'nin etrafındaki artan talebe bakıyor olması muhtemel.

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