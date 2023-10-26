Xiaomi 14 Pro Titanyum Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Android amiral gemisi Xiaomi 14 serisini tanıttı. Xiaomi 14 Pro Titanyum modeli, saf titanyum kasası ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün ana vatanında düzenlediği lansmanda uzun bir süredir merakla beklenen Android amiral gemisi Xiaomi 14 serisini nihayet tanıttı. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinden oluşan seri, oldukça dikkat çekti. Xiaomi 14 Pro modelinin Titanyum versiyonu ise görünümü ile daha öne çıktı. İşte Xiaomi 14 Pro Titanyum özellikleri…

Yüzde 99 saf titanyum! İşte Xiaomi 14 Pro Titanyum özellikleri

Xiaomi 14 Pro modelindeki Titanyum, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'i gibi metal üzerine bir kaplama değil. Arka kasa yüzde 99 saf titanyum. Bu nedenle övgü toplayan telefon, pazardaki rekabete ivme katacak gibi görünüyor.

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olan Xiaomi 14 Pro modeli, 6.73 inç boyutunda 2K çözünürlükte AMOLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 3000 nit parlaklık sunabiliyor. Bununla beraber HDR10+ teknolojisine de yer veriyorken, Corning tarafından üretilen Glass Victus ile korunuyor.

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Cihazın kalbinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdekleri ile Adreno 750 GPU'dan oluşuyor.

Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan Xiaomi 14 Pro modeli, 4,880 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Uzun süreli kullanım sunan bu batarya; 120 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor.

Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.73 inç, 2K, LTPO OLEDYenileme Hızı1-120 Hz (Dinamik)Ekran KorumaGorilla Glass VictusMaksimum Parlaklık3000 nitHDR DesteğiHDR 10+İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmİşlemci Çekirdekleri– 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4 – 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Kablosuz Şarj50 WKablolu Şarj120 WRAM Kapasitesi16 GB – LPDDR5xDepolama Kapasitesi1 TB – UFS 4.0Pil Kapasitesi4,880 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSDiğerTitanyum kasa

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 14 Pro Titanyum modelinin fiyatı 6 bin 499 Çin Yuanı olarak belirlendi. Bu, 889 dolara denk geliyor. Önümüzdeki aylarda küresel olarak tanıtılması böylelikle ülkemizde de satışa çıkması beklenen modelin Türkiye fiyatının ise 50 bin ila 55 bin TL civarında olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 14 Pro Titanyum modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.